Türkiye'yi ağlatan Ramazan Taşdemir'den güzel haber geldi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 9 Ekim 2017 tarihinde elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede kolları kesilen 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, protez kollarına kavuştu.
Türkiye'yi ağlatan Ramazan Taşdemir'den güzel haber geldi18 Ocak 2019, Cuma
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