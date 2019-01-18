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Türkiye'yi ağlatan Ramazan Taşdemir'den güzel haber geldi

18 Ocak 2019, Cuma

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 9 Ekim 2017 tarihinde elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede kolları kesilen 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, protez kollarına kavuştu.


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