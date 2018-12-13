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Türkiye'ye yönelik küresel karalama tezgahı!

13 Aralık 2018, Perşembe

Gezi terörü, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'un organizatörleri yeniden sahnede. 8 ülkede aynı anda "FETÖ'cüler kaçırılıyor ve işkence görüyor" haberleri yayılmaya başladı. Haberlerin kaynağı Almanya'da bulunan Correctiv isimli sözde "gazetecilik merkezi." Correctiv FETÖ, PKK ve Soros'un Açık Toplum Vakfı ile bağlantılı.


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