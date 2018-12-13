Gezi terörü, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'un organizatörleri yeniden sahnede. 8 ülkede aynı anda "FETÖ'cüler kaçırılıyor ve işkence görüyor" haberleri yayılmaya başladı. Haberlerin kaynağı Almanya'da bulunan Correctiv isimli sözde "gazetecilik merkezi." Correctiv FETÖ, PKK ve Soros'un Açık Toplum Vakfı ile bağlantılı.
Türkiye'ye yönelik küresel karalama tezgahı!13 Aralık 2018, Perşembe
- Türkiye'ye yönelik küresel karalama tezgahı!
- Son dakika: Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası
- Emekliye müjde! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme... Emekliye yüzde 25 zam
- İnanılmaz anlar! 'Otobüs kayarak geliyor, arabadan in'
- Büyükçekmece Adliyesi'nde bomba paniği
- Suriye sınırında hareketlilik! JÖH birlikleri ve komandolar bölgede
- Başkan Erdoğan'dan sürpriz! O süre kısalıyor
- Başkan Erdoğan'dan Gökbey sürprizi
- Başkan Erdoğan: "81 il merkezinin tümünde doğal gazı ulaştırmış oluyoruz"
- Başkan Erdoğan: "41 km bisiklet yolu yapıyoruz"
- Ankara'daki tren kazasının nedeni belli oldu mu?
- Başkan Erdoğan: "Büyükşehirlemizde millet bahçesi inşasına devam edeceğiz"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.