Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ilk partisinin Ankara'ya ulaşması dış basında da geniş yer buldu. ABD'de haber kanalları gelişmeyi "son dakika" olarak duyururken Türkiye'nin bu kararı canlı yayında değerlendirildi.
Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı. Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi. Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı. RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İYİYE GİDİYOR Moskova'dan yapılan canlı bağlantılarla Türkiye'nin S-400 alımını değerlendiren Amerikalılar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin günden güne iyiye gittiğine vurgu yapıldı.
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