Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında (Video) 12.07.2019 14:58

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ilk partisinin Ankara'ya ulaşması dış basında da geniş yer buldu. ABD'de haber kanalları gelişmeyi "son dakika" olarak duyururken Türkiye'nin bu kararı canlı yayında değerlendirildi.