Türkiye'ye neden siber saldırı düzenlendi? Siber saldırılarda kişisel veriler çalınır mı? 28.10.2019 16:03

Türkiye'ye yönelik olarak dün öğlen saatlerinden itibaren ciddi bir siber saldırı başlatıldı. Başta Türk Telekom ve Garanti Bankası olmak üzere bazı Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Bu yüzden bazı bazı sitelerde büyük sorun oluştu. İşte dün gerçekleşen bu saldırılar siber güvenliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık A haber canlı yayınına katılarak, ''Siber saldırı nedir? Türkiye'ye neden siber saldırı düzenlendi? Siber saldırılarda kişisel veriler çalınır mı?'' gibi soruları ayrıntılarıyla anlattı. İşte Ali Murat Kırık'ın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Dün yapılan saldırı da bu konunu ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yapılan saldırılara DDOS saldırıları diyoruz. Bu saldırılar sonrası siteniz çöker ve geçişi süre işlem yapamaz hale gelir. Siber saldırganlar yine bu DDOS'un altında gerçekleşen saldırılar yaparlar. Kişisel veriler karşı tarafın eline geçemez ama site üzerinden işlem yapamazsınız. Dün yapılan saldırı da bu şekildeydi." ifadelerini kullandı.

Ali Murat Kırık şöyle konuştu:

Özellikle iletişim ve finans ağlarına yönelik saldırılar yapılıyor. Aslında ülkeler sürekli siber savaşlarla karşı karşıya. Ülkeler bu noktada siber sanayilerine yatırım yapıyorlar. Dün yapılan saldırı da bu konunu ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yapılan saldırılara DDOS saldırıları diyoruz. Bu saldırılar sonrası siteniz çöker ve geçişi süre işlem yapamaz hale gelir. Siber saldırganlar yine bu DDOS'un altında gerçekleşen saldırılar yaparlar. Kişisel veriler karşı tarafın eline geçemez ama site üzerinden işlem yapamazsınız. Dün yapılan saldırı da bu şekildeydi.

Siber saldırıların çoğunluğu ABD ve Rusya üzerinden yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı sırasında da Türkiye'ye yönelik siber saldırıları yapılıyordu.

Bu yapılan saldırılara DDOS saldırıları diyoruz. Bu saldırılar sonrası siteniz çöker ve geçişi süre işlem yapamaz hale gelir. Siber saldırganlar yine bu DDOS'un altında gerçekleşen saldırılar yaparlar. Kişisel veriler karşı tarafın eline geçemez ama site üzerinden işlem yapamazsınız. Dün yapılan saldırı da bu şekildeydi.