Türkiye'ye karşı yeni küresel hamle mi?

Türkiye, yapılan algı oyunlarına ve tehditlere boyun eğmeyerek dünyanın en uzun menzilli hava savunma sistemi S-400'leri alardı. Küresel ve bölgesel düzeydeki etkisini daha da güçlendirdi... Ancak Türkiye'yi kuşatma altına almak isteyen iç ve dış odaklar dün olduğu gibi bugün de devrede...
Türkiye'nin hem sahada hem de diplomasi alanında akamete uğramasını istiyorlar. Erbil'de Türk diplomatlara yapılan alçak saldırı, Nijerya'da 10 Türk gemicinin rehin alınması... S-400'lerin alımı başta olmak üzere tüm bunların Türkiye'nin küresel ve bölgesel konumuyla bir ilgisinin olup olmadığı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Asıl amaç Türkiye'yi kuşatmak mı? Detaylar A Haber'in analizinde...
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