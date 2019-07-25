Türkiye'ye karşı yeni küresel hamle mi? 25.07.2019 22:02

Türkiye, yapılan algı oyunlarına ve tehditlere boyun eğmeyerek dünyanın en uzun menzilli hava savunma sistemi S-400'leri alardı. Küresel ve bölgesel düzeydeki etkisini daha da güçlendirdi... Ancak Türkiye'yi kuşatma altına almak isteyen iç ve dış odaklar dün olduğu gibi bugün de devrede...