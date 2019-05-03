Haberler Web TV Türkiye'ye doğalgaz müjdesi!

Türkiye'ye doğalgaz müjdesi!

03.05.2019 09:39

Kanadalı bir şirket tarafından Trakya'da yapılan sondaj çalışmaları olumlu sonuç verdi. Bölgede yüksek basınçlı ve zengin doğalgaz rezervi bulundu.


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