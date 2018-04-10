Türkiye'nin yeni insansız kara aracı: Tarantula

Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmi sosyal medya hesabından, yeni nesil Tarantula isimli uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen insansız kara aracının ilk görüntülerini paylaştı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ''TEAS ve ASELSAN firmalarının birlikte geliştirdiği Aselsan Sarp silah kulesi entegre edilmiş 8x4 tekerlekli tarantula isimli araç ileriki tarihlerde güvenlik güçlerimizin hizmetine hazır olacak.
Maksimum 3 kilometreden kumanda edilebilen aracın 70 kilometre menzili var ve 8 saat çalışma özelliği var. 2 tonluk araç, 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip.'' açıklamasında bulundu.
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Allah razı olsun devlet ve özel sektör den üniversitelerden savunma sanayimiz ve ülkemizin ihtiyacı olan diğer hizmetler için üretenlerimizden milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar ve füzeler üretelim ve daima ARGE ler yapalım.
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