İpekyolu tüccarlarının yüzyıllar önce şifa bulmaya uğradığı Ünye sahillerinin siyah altını manyetik siyah kumun tamamlayıcı tedavi unsuru olarak sağlık turizminde kullanılması hedefleniyor. Dünyada sadece belirli bölgelerinde bulunan ve en kalitelisi 30 kilometre uzunluğundaki Ünye sahillerinden çıkan manyetik siyah kum, uyku sorunları, stres, romatizma ve felç gibi birçok hastalığa deva olacak.
Türkiye'nin yeni cevheri olacak! Dünyanın en kalitelisi Ordu'da...06 Şubat 2019, Çarşamba
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