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Türkiye'nin uçak gemisi Biga'da inşa edilecek! Yük ve savaş gemileri 'Kızılelma'da üretilecek

27.07.2019 23:05

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İÇDAŞ'ın tesislerine ilişkin, "Burası Marmara'nın, Karadeniz'in ve Akdeniz'in en büyük kuru yük gemilerinin inşa edileceği, tamir imkanı bulacağı, hatta en büyük savaş gemilerinin bile tamir ve inşa edileceği özel kuru havuz olacak." dedi.


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