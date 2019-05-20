Türkiye'nin parlayan yüzü THY 86'ıncı yaşını kutluyor

Türkiye'nin en değerli markası ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları gökyüzündeki 86. yılını kutluyor.
Türkiye'nin parlayan yüzü THY 86'ıncı yaşını kutluyor20.05.2019 11:00
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