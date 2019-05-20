Türkiye'nin parlayan yüzü THY 86'ıncı yaşını kutluyor 20.05.2019 11:00

Türkiye'nin en değerli markası ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları gökyüzündeki 86. yılını kutluyor.