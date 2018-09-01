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Türkiye'nin özgün helikopterinin yer testleri başladı

01 Eylül 2018, Cumartesi

Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopterinin motor çalıştırma ve yer testleri başladı.

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