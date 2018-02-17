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Türkiye'nin müthiş silahı! Kuş uçurtmayacak

16 Şubat 2018, Cuma
Son yıllarda yakaladığı gelişim ivmesiyle hızla büyüyen milli savunma sanayinin başarılarına bir yenisi ekleniyor. ASELSAN tarafından üretilen Uzun Menzilli Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS), 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olacak.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Aselsan gurur veriyor.Eğitimin amacı aynı zamanda bilimde de ilerlemek refahı sağlamak değil mi bu ürettikçe oluyor Türkiye uzayda da söz sahibi olmalı Türkiye bunu başaracak güçte bu konuda emeği geçenler minnetle anılacaktır.

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cevapla 16.02.2018 20:26
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