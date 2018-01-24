Türkiye'nin konuştuğu Yörük Teyze A Haber'e konuştu

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Afrin Operasyonu öncesi Mehmetçik için kurban keserek onları harekata yollayan Yörük Teyze A Haber'e konuştu. Mehmetçikleri dualarla uğurladığını söyleyen teyze, "Onlar bizim canlarımız" dedi.
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