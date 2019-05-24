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Türkiye'nin konuştuğu soygun sonrası Sarar çifti kameraların karşısına geçti

24.05.2019 12:05

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaşadıkları evde elleri ve ayakları bağlanarak soyulan ve darp edilen Sarar çifti günler sonra kameraların karşısına geçti. Soygun anını ve yaşadıkları dehşeti anlatan çiftten Zehra Sarar'ın yüzündeki o geceden kalma izler dikkat çekti.


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