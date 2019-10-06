Haberler Web TV Türkiye'nin konuştuğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten A Haber canlı yayınında konuştu

Türkiye'nin konuştuğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten A Haber canlı yayınında konuştu

06.10.2019 15:53

Ekranların fenomen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve verdiği cevaplarla Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Arda Ayten, İstiklal Marşı ile ilgili olan 1 milyon liralık soruyu da doğru bilerek yarışmadaki en büyük ödülü kazandı. 1 milyonluk soruyu bilerek tarihe geçen Ayten, yarışmanın ardından A Haber canlı yayınına çıkarak duygularını aktardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları