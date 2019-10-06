Türkiye'nin konuştuğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten A Haber canlı yayınında konuştu 06.10.2019 15:53

Ekranların fenomen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve verdiği cevaplarla Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Arda Ayten, İstiklal Marşı ile ilgili olan 1 milyon liralık soruyu da doğru bilerek yarışmadaki en büyük ödülü kazandı. 1 milyonluk soruyu bilerek tarihe geçen Ayten, yarışmanın ardından A Haber canlı yayınına çıkarak duygularını aktardı.