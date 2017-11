Türkiye'nin konuştuğu fenomen adamın 3 aydır kayıp olduğu anlaşıldı! 14 Kasım 2017, Salı

Balona röveşata atan gencin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Gülbey Türkücü olduğu ortaya çıktı. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yine günlerdir Türkiye'nin gündeminde yer alan bir konuyla ekrana geldi. Tek bir hareketle bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturup herkesin konuştuğu kişi oldu. Üstelik gündeme geldiği harekette de başarısız olmuştu. Ana haber bültenlerine kadar uzanan olay Ankara Kızılay'da yaşandı. Sosyal medyanın gündemine düşen görüntülerdeki genç adam karşısına çıkan balona röveşata atmak isteyince bir anda kendini yerde buldu. Başarısız deneme sonucunda ayağından ayakkabısı çıkan genç hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Görüntüler ise bir kuyumcu dükkânının güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Gülay Başak kameralara yansıyan bu komik durumu sosyal medya hesabından paylaşınca Türkiye balona röveşata atan adamı konuşmaya başladı. Hafta sonu ana haber bültenlerine konu olan bu olay ise Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde yaşayan Ayşe Özbay'ın dikkatini çekti. Çünkü haberde gördüğü kişi üç aydır aradığı oğluydu. Bugün ise gözü yaşlı anne canlı yayına geldi, 24 yaşında adı Gülbey Türkücü olan oğlunun psikiyatrik rahatsızlığı olduğunu üç ay tedavi gördüğünü, rahatsızlığı yüzünden herhangi bir işte çalışamadığını evden ayrıldığı gün çarşıya gidip geri geleceğini fakat geri dönmediğini söyledi. Oğlunun çalışamayacak bir psikolojide olduğunu, dış dünyayla bağlantı kuramadığını söyleyerek oğlunun bulunması için yardım istedi.