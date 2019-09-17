Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri TEKNOFEST'te sergileniyor (Video) 17.09.2019 13:26

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihlerine kadar meraklıları ağırlayacak olan TEKNOFEST ilk gününde bir ilke imzasını attı. Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri TEKNOFEST kapsamında ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.

CEZERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri TEKNOFEST kapsamında ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak için geliştiriliyor.

Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor.

Cezeri'nin özellikleri ise şu şekilde...

Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.

TEKNOFEST'TE NELER VAR?

Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti. Vatandaşlar alana girişler için oluşturulan kontrol noktalarından içeri alındı.

TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

Katılımcılar, alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak.

2 BİN TAKIM MÜCADELE EDECEK

Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek.

Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, "Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri", "Roketimi Tasarlıyorum", "Desenli Kanatlar", "Havacılık ve Uzay", "Nanoteknoloji", "Enerji Teknolojileri", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak.