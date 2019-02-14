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Türkiye'nin İlk MS Kongresi Başlıyor

14.02.2019 12:33

Türkiye tıp alanında özel bir kongreye ev sahipliği yapacak. Multipl skleroz bilinen adıyla ms hastalığıyla ilgili olarak 14-17 Şubat tarihlerinde 1. Uluslararası tıp dünyası multipl skleroz kongresi düzenlenecek. Alanında uzman isimler türkiye'de ms hastalığını masaya yatıracak.


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