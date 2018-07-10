Türkiye'nin ilk Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan, görevine dualarla başladı 09 Temmuz 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı. Başkan Erdoğan törende konuşma yaptı.



Başkan Erdoğan'ın yeni dönem için birbirinden önemli mesajlar verdiği tören, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duası ile devam etti.



İşte tarihi törenden tarihi görüntüler...