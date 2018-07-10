Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı. Başkan Erdoğan törende konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan'ın yeni dönem için birbirinden önemli mesajlar verdiği tören, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duası ile devam etti.
İşte tarihi törenden tarihi görüntüler...
Türkiye'nin ilk Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan, görevine dualarla başladı09 Temmuz 2018, Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı. Başkan Erdoğan törende konuşma yaptı.
- Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gitti
- Türkiye'nin ilk Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan, görevine dualarla başladı
- İzmir'de 101 pare top atışı gerçekleştirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e geldi
- Yeni Sistemin ilk Cumhurbaşkanı "Erdoğan" yemin için Meclis'te
- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti!
- HDPKK'nın vekili Barış Atay'dan alçak provokasyon
- Venezuela lideri Maduro’dan Erdoğan paylaşımı
- Çorlu'da tren vagonu devrildi!
- Saliha Sera Kadıgil'in yemin fiyaskosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.