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Türkiye'nin ilk Başkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

24 Haziran 2018, Pazar

Türkiye kararını verdi, yrudun dört bir yanından vatandaşlar sandıklara akın ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiiye'nin ilk Başkanı yaptı!

Türkiye'nin ilk Başkanı Erdoğan, zafer sonrası tebrikleri böyle kabul etti...
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