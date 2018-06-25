Türkiye'nin ilk Başkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

Türkiye'nin ilk Başkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti24 Haziran 2018, Pazar
Türkiye'nin ilk Başkanı Erdoğan, zafer sonrası tebrikleri böyle kabul etti...
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