Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yola çıkıyor (Video) 20.06.2019 10:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini perşembe günü uğurlayacaklarını belirterek, geminin temmuz başında KKTC’den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlayacağını söyledi.

ÖNCE FATİH, ŞİMDİ YAVUZ

Son bir aydır Fransa, ABD gibi ülkeler de Ankara'ya baskılarını artırırken Türkiye ikinci sondaj gemisi Yavuz'u yarın Akdeniz'e gönderiyor. Fatih gibi Yavuz da Doğu Akdeniz'de gaz arama çalışmalarına başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başı gibi KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak" demişti.

5 BİN METREYE İNECEĞİZ

Bir aydan fazla bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih, şu anda 3 bin metre civarında sondaj gerçekleştiriyor. 5 bin metreden fazla derinliğe girecek olan Fatih'in ay sonuna kadar hedeflediği noktaya ulaşması bekleniyor.