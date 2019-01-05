Yunanistan'da yayınlanan bir televizyon programında Başkan Erdoğan'ın İslam ümmeti üzerindeki nüfuzu gösterilerek Kudüs için yaptığı çağrıya ve müslümanları birlemesine dikkat çekildi. Yunan spiker, Başkan Erdoğan'ın Türk dış politikasını ve ulusal stratejisini mükemmel bir şekilde karakterize ettiğini söyledi. Türkiye'nin 2053 yılına kadar tamamen yerli silahlar kullanacağına dikkat çekilirken Türkiye'nin Yunanistan gibi küresel krizlerden etkilenmediği ve bölgedeki ezici kuvvetinin kontrol altına alınması gerektiği belirtildi. Tüm bu sözler Yunan spikerdeki Türkiye korkusunu gözler önüne serdi.
Türkiye'nin hamleleri Yunan spikeri çılgına çevirdi!05 Ocak 2019, Cumartesi
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