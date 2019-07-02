Türkiye'nin G-20 Zirvesi'ndeki olumlu temasları piyasaları uçurdu (Video) 02.07.2019 09:34

Türkiye'nin G-20 Zirvesi’nde gerçekleştirdiği olumlu görüşmeler piyasaları da etkiledi. Borsalar yükselirken altın 1 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Dolar 6.65’e kadar gerilerken BIST 100 Endeksi 100 bine dayandı.