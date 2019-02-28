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Türkiye'nin engellerle dolu demokrasi mücadelesi! Başkan Erdoğan 49 yıllık yasağı kaldırdı

28.02.2019 19:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de 31 Mart yerel seçimlerinin önemini anlatırken "beka meselesi" tanımını kullanıyor. Peki iki lider 'beka meselesi' derken ne anlatmak istiyor? 31 Mart yerel seçimleri neden tarihi bir önem taşıyor? Öte yandan Başkan Erdoğan ile birlikte engelleri tek tek aşan Türkiye, 49 yıllık demokrasi ayıbına son verdi ve toplumsal barışın önündeki en büyük sorun olan başörtüsü yasağını kaldırdı. İşte Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatan analiz haberi...


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