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Türkiye'nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı

31.03.2019 15:25

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Hodi Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederek, oyunu kullandı.


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