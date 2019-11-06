Türkiye'nin en uzun viyadüğü: Atatürk Viyadüğü 06.11.2019 13:34

Orta Amanos Dağları'nın Gaziantep Nurdağı kesiminde bulunan Atatürk Viyadüğü, Türkiye'nin en uzun, Avrupa'nın ise 2. en büyük viyadüğü konumuna sahip. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barındırdığı önemli özelliklerinden dolayı buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini verdi.

AK Parti Hükümetleri döneminde aslında karayolları adeta baştan sona yeniden inşa edildi. Gerek duble yollarla, gerek otobanlarla gerekse de viyadüklerle yeniden yapıldı. Bunlardan biri de Gaziantep Nurdağı'nda bulunan Atatürk Viyadüğü. Avrupa'nın 2. Türkiye'nin ise en büyük ve en uzun viyadüğü. Atatürk Viyadüğü 805 metre uzunluğunda, 149 metre yükseliğinde...

TAG Otoyolu`nda bulunan 14 viyadükten en büyüğü olan Atatürk (Nurdağı) Viyadüğü, 801,5 metre uzunluğu, 149,5 metre yüksekliğiyle, yapıldığı dönemde Avrupa`nın ikinci, Türkiye`nin en büyük viyadüğü olma özelliğini taşımaktadır. Viyadüğün yapım işlerinin tamamına yakını Türk mühendislerinin imzasını taşımaktadır.

ÖZELLİKLE O İSMİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burayı açarken işte bu önemli özelliklerinden dolayı buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk'ün ismini verdi. Köprü yapılırken Türkiye'de ilk defa özel yapı çeliği kullanıldı. Bu çelikler boya ihtiyacı olmadan kendisini koruyabiliyor.