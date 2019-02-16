Türkiye'nin en pahalı yolu 16.02.2019 18:01

Doğu Karadeniz'i Kafkasya'ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan ve yapımına yaklaşık 8 yıl önce başlanan, kendine özgü coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle yaklaşık 2 milyar lira ile Karadeniz Bölgesi'nin en pahalı yatırım olan Ordu Çevre Yolu'nun birinci etabı Mart ayı sonu ya da Nisan ayı başında hizmete girecek.