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Türkiye'nin en büyük nakliye uçağı ''ATLAS'' TEKNOFEST'te (Video)

17.09.2019 13:58

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihlerine kadar meraklıları ağırlayacak olan TEKNOFEST ilk gününde bir ilke imzasını attı. Türkiye'nin en büyük nakliye uçağı ''ATLAS'' TEKNOFEST'teki yerini aldı. A Haber Muhabiri Emirhan Ergen TEKNOFEST'in en büyük uçağından aktardı...


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