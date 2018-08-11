Türkiye’nin yeni ekonomi kanalı Apara yakında yayında. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösterecek olan Apara, ekonomi üzerinden yeni siyasi operasyonların yapıldığı günümüzde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.
Türkiye'nin ekonomi kanalı APara yakında yayında!11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Türkiye'nin ekonomi kanalı APara yakında yayında!
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