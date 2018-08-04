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Türkiye'nin doğu sınırında bir ilk! Türkiye-Suriye arasındaki bölgede...

04 Ağustos 2018, Cumartesi

Türkiye'nin doğudaki sınırlarını güvence altına almak için yaptığı, 888 kilometrelik modüler beton duvarlarla ve tellerle örülen Şanlıurfa-Suriye sınırının ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacağı bildirildi. .

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