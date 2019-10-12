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Türkiye'nin beşinci yüz nakli yapılan Recep Sert Bilecik'te tutuklandı

12.10.2019 23:39

Bilecik'te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Türkiye'nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert’in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.


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