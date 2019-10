Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki başarısı Can Dündar'ı kahretti: Korkarım ki Türkiye istediğini aldı! 22.10.2019 12:45

Türkiye, teröristleri sınırdan temizleme konusundaki kararlılığının ve uluslararası arenadaki dik duruşunun karşılığını masada aldı. ABD ile yapılan anlaşma sonucu YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Türkiye'nin gerek sahada gerekse masadaki başarısı, Almanya'ya kaçan vatan haini Can Dündar'ı rahatsız etti. Dündar, Mesut Barzani'ye ait K24 kanalına verdiği röportajda ABD ile yapılan harekat anlaşmasına tepki gösterdi.

9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı başlatılan ve 5 gün önce ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verilen Barış Pınarı Harekatı Almanya'da firari bir şekilde yaşayan Can Dündar'ın da gündemindeydi. Dündar'ın Türkiye'nin istediğini almasından son derece rahatsız ve üzgün olduğu görüldü ve bu durum sözlerine de yansıdı.



"KORKARIM Kİ TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI"

Harekatla birlikte Türkiye'nin elde ettiği kazanımlardan dolayı üzgün olduğu her halinden anlaşılan Dündar, ''Korkarım ki istediği her şeyi aldı.' dedi.