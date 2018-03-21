Yol Durumu

Türkiye'nin Afrin'den sonraki yeni hedefi neresi?

20 Mart 2018, Salı

TSK ve ÖSO güçleri Afrin'i teröristlerden temizledi. Şimdi merak konusu Afrin'den sonra hedef neresi Münbiç mi Sincar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın Sincar'ı da temizleriz" sözleri üzerine gözler Sincar'a düzenlenecek operasyona çevrildi. Peki Sincar'a operasyonun Türkiye açısından önemi ne? Orhan Sali canlı yayında anlattı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

tel Rıfat halebe kadar alınsın ilk önce

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evet1
hayır0
cevapla 20.03.2018 11:17
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