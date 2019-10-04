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Türkiye'nin 1989'dan günümüze kadar olan enflasyon gerçeği! (Video)

04.10.2019 00:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, Türkiye'ye inanan insanları sevindirdiğini belirtti. Bakan Albayrak, enflasyon tarafında, 2022'de yüzde 5'in altının görüleceğini belirtti. Peki Türkiye'nin geçmiş döneminde enflasyon nasıldı? İşte Türkiye'nin enflasyon gerçeği...


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