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Türkiye'den yeni hamle! Böyle test edildi

16.05.2019 10:20


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz dedi. Demir, TESOR statik ateşleme testinin videosunu paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz" dedi.

Başkan Demir, yapılan çalışmalara örnek olan TESOR statik ateşleme testinin videosunu paylaştı.

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