Türkiye'den Venezuela uyarısı! 24 Ocak 2019, Perşembe

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Dışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da yaşanan son gelişmeleri endişe verici olarak bulduklarını ifade etti. ABD'nin sürekli Venezuela'nın iç işlerine karıştığının altını çizen Çavuşoğlu, "Seçimle gelmiş bir başkan (Maduro) var. Meclis başkanı kendisini de de facto olarak kendisini başkan ilan ediyor ve bunu bazı ülkeler tanıyor. Bu çok garip bir durum. Venezuela inşallah iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır. Aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir. Bundan da endişe duyuyoruz. Türkiye'ye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.