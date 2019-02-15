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Türkiye'den Suriye'den çekilme kararı alan ABD'ye uyarı

15.02.2019 18:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda 3 binden fazla radikal DEAŞ üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir." dedi.


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