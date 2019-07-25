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Türkiye'den SAMP-T hamlesi! SAMP-T'ler Türkiye için neden önemli? SAMP-T'nin özellikleri neler?

25.07.2019 21:48

Türkiye hava savunma sistemlerini güçlendiriyor. S-400’lerin ardından bu kez Fransa yapımı SAMP-T füzeleri alınacak. Öyle ki, Başkan Erdoğan'ın 2018 sonunda gerçekleştirdiği Paris ziyaretinde karara bağlanan alımda sona yaklaşıldı. Fransa’nın NATO kapsamında sağlayacağı SAMP-T hava savunma sistemi Türkiye için neden önemli? Hangi özellikleri ile ön plana çıkıyor? İşte bu soruların yanıtı…


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