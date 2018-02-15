Türkiye'den kardak hamlesi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarının çevresinde yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlik sonrası, bugün yeni bir gelişme dikkat çekti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak'a 1 mil mesafedeki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Gümüşlük Sahili'nde başlayan hazırlıkların ardından 350 yıllık Osmanlı kulesinin yanına yapılacak gözetleme kulesi ile hem kaçaklar hem de Yunan askeri birliklerin hareketleri rahatlıkla kontrol edilebilecek. Didim ile Bodrum ve Datça arasındaki bölge de izlenebilecek.
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