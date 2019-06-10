Türkiye'den İzlanda'ya nota 10.06.2019 11:18

Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.



Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.Notada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi. Ayrıca Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya doğru yola çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konu ile ilgili İzlanda Dışişleri Bakanı ile görüşeceği açıklandı.

İzlanda'yla karşılıklı yerleşik diplomatik temsilciliği bulunmuyor. Bu sebeple de Oslo Büyükelçisi aynı zamanda İzlanda'ya akredite olarak görev yapıyor. Bu sebepten dolayı nota Norveç Elçiliği aracılığıyla verildi.