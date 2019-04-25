Türkiye'den emir bekliyorlar! PKK'ya ilk darbeyi Kartallar Özel Timi vuracak

ÖSO içindeki Hamza Tugayı'nın Komutanı Seyfettin Polat, Münbiç'te harekete geçmek için Türkiye'den emir beklediklerini vurgulayarak "Buradaki teröristlere ilk darbeyi Kartallar Özel Timi vuracak" dedi.
Türkiye'den emir bekliyorlar! PKK'ya ilk darbeyi Kartallar Özel Timi vuracak25.04.2019 11:26
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