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Türkiye'den emir bekliyorlar! PKK'ya ilk darbeyi Kartallar Özel Timi vuracak

25.04.2019 11:26

ÖSO içindeki Hamza Tugayı'nın Komutanı Seyfettin Polat, Münbiç'te harekete geçmek için Türkiye'den emir beklediklerini vurgulayarak "Buradaki teröristlere ilk darbeyi Kartallar Özel Timi vuracak" dedi.


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