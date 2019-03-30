Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ağustos 2018'deki ekonomik operasyon sonrası TL'de yaşanan hızlı değer kaybı ve oynaklığın önüne geçmek için, bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirdi. Bu işlemle beraber yurtiçi bankaların swap işlemleri toplamı, bankaların yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemedi. BDDK, böylece spekülatif döviz işlemlerinin önünü keserek TL'nin kayıplarını geri almasını sağladı. Geçen haftaki operasyon karşısında 23 Mart'ta Türkiye aleyhinde yazdığı raporda, ekonomik operasyonu tetikleyen JP Morgan hakkında soruşturma başlatan BDDK ve SPK, ayrıca müşterilerini spekülatif amaçlı döviz alımına yönlendiren bankalar hakkında da soruşturma başlatmıştı. Merkez Bankası ise hem TL repo ihalelerine ara verdi hem de TL fonlama maliyetini 1,5 puan artırdı. Böylece TL'yi açığa satmanın maliyeti arttı ve TL likitidesi azaldı. TL arzı azalınca Londra piyasasında swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları yüzde 363 gibi rekor düzeylere yükseldi. Böylece kısa vadeli TL borçlanarak dolar alınmasının yani TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin önüne geçildi.
Türkiye'den ekonomiye saldıranlara operasyon!30.03.2019 01:46
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