Türkiye'den dev hamle! ABD'ye kablolu drone ihracatı için anlaşma imzalandı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, ABD'deki resmi temsilcisi olan Zenith Quest Corparation/ZNT Global ile ABD merkezli Will-Burt firması arasında kablolu drone alım anlaşması imzalandı. ZQC'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında ZQC/ZNT Global iştiraki Robonik Mekatronik AŞ tarafından Türkiye'de üretilen kablolu drone ABD'de ZQC tesislerinde satışa hazır getirilecek ve WB firmasınca yangın söndürme araçları ve acil durum ortam aydınlatması başta olmak üzere ticari, güvenlik, sınır güvenliği ve askeri alanlarda pazarlanacak.
Türkiye'den dev hamle! ABD'ye kablolu drone ihracatı için anlaşma imzalandı08.10.2019 21:54
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