Türkiye’den bir başarı daha! İlk defa gerçekleştirildi 20.03.2019 13:17

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta hedefe ulaşıldı.

