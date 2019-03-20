Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta hedefe ulaşıldı.
Türkiye’den bir başarı daha! İlk defa gerçekleştirildi20.03.2019 13:17
- Yeni havalimanına nasıl gidilir? (İstanbul Havalimanı'na gidiş yolları)
- Adana'da korkunç olay! Eşiyle ilişki yaşayan kişiyi başına taşla vurarak öldürdü
- Yargıtay, 15 Temmuz'un kritik ismi Adem Huduti'ye verilen cezayı az buldu
- Bakan Berat Albayrak babası Sadık Albayrak ile aile mezarlığını ziyaret edip dua etti
- Türkiye’den bir başarı daha! İlk defa gerçekleştirildi
- Serdar Ortaç açtı ağzını yumdu gözünü! Eşi Chloe'nin kürtaj olduğu hakkındaki iddialara bakın nasıl cevap verdi
- AK Parti'den 3600 ek gösterge son dakika açıklaması - 3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?
- Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında terör hedefleri imha edildi
- Başkan Erdoğan ABD gazetesine yazdı: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynı
- Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
- Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet" İ.B yakalandı
- Yeni Zelanda teröristi Brenton Tarrant'ın İstanbul'da kaldığı oteller ortaya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.