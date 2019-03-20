Türkiye’den bir başarı daha! İlk defa gerçekleştirildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta hedefe ulaşıldı.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta hedefe ulaşıldı.
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