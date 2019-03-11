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Türkiye'den Belçika'ya PKK notası

11.03.2019 16:09

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


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