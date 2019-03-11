Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Türkiye'den Belçika'ya PKK notası11.03.2019 16:09
- CHP'den skandal Selman Hasan Arslan açıklaması: Sehven geçilmiştir
- Son dakika: Kuleli Askeri Lisesi eski personelleri hakkında FETÖ soruşturması
- Gebze Halkalı Banliyö hattı hİzmete giriyor! İşte Gebze Halkalı Hattının komuta merkezi
- Ünlü şair İsmet Özel kalp krizi geçirdi (İsmet Özel kimdir?)
- Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı içinde yerleri yok!
- Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!
- Son dakika: CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
- Türkiye'den Belçika'ya PKK notası
- Zillet İttifakı'nı deşifre eden A Haber'e çirkin saldırı
- Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ın 3 ilçesine doğal gaz müjdesi
- Başkan Erdoğan'dan Şırnak'lılara hastane ve stadyum müjdesi
- Müge Anlı'da bugün Hacer Cengiz ve Asım Bayram ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı! (11 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.