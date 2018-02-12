Türkiye'den ABD'ye karşı tarihi hamle

Bakan Gül, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir soru üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi veren Gül, harekatın planlandığı şekilde, başarıyla sürdüğünü söyledi. "ABD'ye dönük dava açılabileceği söyleniyor. Bir şehit yakınının, uluslararası mahkemelerde veya ABD'de dava açması söz konusu olabilecek mi? Bunu destekler misiniz?" sorusu üzerine Bakan Gül, "Türkiye her türlü hukuki hakkını kullanmaktan kaçınmayacaktır!" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.