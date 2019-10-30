Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarısına çok sert tepki

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: ABD Temsilciler Meclisinde dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar'' dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine art arda tepkiler gelmeye devam ediyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül karar için, 'yok hükmündedir' açıklamasını yaptı.
KENDİ TARİHLERİNE BAKSINLAR
Gül, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karar için, "Dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar" dedi.
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