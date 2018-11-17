Haberler Web TV Türkiye'deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk; Esenboğa'da başlıyor

Türkiye'deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk; Esenboğa'da başlıyor

17 Kasım 2018, Cumartesi

Türkiye'de, havalimanlarında güvenlik teknolijlerinde bir ilk; Aralık ayında Ankara Esenboğa Havalimanı'na Tehdit Algılama Sistemi kurulmasıyla başlıyor. Terminal girişlerine kurulacak olan sistem, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip olacak ve kişilerin üzerinde olası her türlü patlayıcıyı, uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm verecek. Sistem güvenliğe de hız kazandıracak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları