Türkiye'deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk; Esenboğa'da başlıyor

Türkiye'de, havalimanlarında güvenlik teknolijlerinde bir ilk; Aralık ayında Ankara Esenboğa Havalimanı'na Tehdit Algılama Sistemi kurulmasıyla başlıyor. Terminal girişlerine kurulacak olan sistem, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip olacak ve kişilerin üzerinde olası her türlü patlayıcıyı, uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm verecek. Sistem güvenliğe de hız kazandıracak.
Türkiye'deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk; Esenboğa'da başlıyor17 Kasım 2018, Cumartesi
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