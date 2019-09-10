Türkiye'de yanan ormanlar böyle yeşillendirildi

Son günlerde yaşanan birçok orman yangınıyla ülkenin adeta ciğerleri yandı. Birçok önemli yeşil alanımız gerek ihmal sonucu gerekse terör örgütlerince kasıtlı olarak kül edildi. Türkiye yanan ormanlarını kaderine terk etmedi. Ormanlarımız Orman Genel Müdürlüğü'nde yeniden ağaçlandırıldı. Yanan bölgelerin ağaçlandırıldıktan yıllar sonra yeniden eski haline dönmesi işte böyle görüntülendi.
Türkiye'de yanan ormanlar böyle yeşillendirildi10.09.2019 16:12
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